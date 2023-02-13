О нас

Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы

Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы Несмотря на суровые погодные условия, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
13 февраля 2023 г. 22:17
Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы

Несмотря на суровые погодные условия, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, демонстранты проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

В настоящее время на территории проведения акции температура воздуха опустилась до шести градусов мороза, однако протестующие продолжают демонстрировать высокую активность.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: etirazçıların əhvalı yüksək, tələbləri dəyişməzdir

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын
Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын
13 февраля 2023 г. 18:30
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали шесть автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали шесть автомобилей МККК
13 февраля 2023 г. 15:16
Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 64-й день акции
Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 64-й день акции
13 февраля 2023 г. 08:08
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
ФотоАкция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
12 февраля 2023 г. 21:05
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
12 февраля 2023 г. 19:30
Участники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность
ФотоУчастники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность
12 февраля 2023 г. 16:01
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын беспрерывно продолжается уже два месяца: требования остаются неизменными
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын беспрерывно продолжается уже два месяца: требования остаются неизменными
12 февраля 2023 г. 08:12
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей РМК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей РМК
11 февраля 2023 г. 20:17
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 февраля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi