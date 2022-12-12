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Экоактивистка: Требуем проведения мониторинга в Карабахе и справедливой экологической оценки

Экоактивистка: Требуем проведения мониторинга в Карабахе и справедливой экологической оценки Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские экоактивисты требуют разрешение на осуществление справедливого экологического мониторинга.
Карабах
12 декабря 2022 г. 14:37
Экоактивистка: Требуем проведения мониторинга в Карабахе и справедливой экологической оценки

Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские активисты - защитники природы требуют создать условия для осуществления экологического мониторинга на незаконно разрабатываемых в Карабахе золотых и медно - молибденовых рудников.

Об этом корреспонденту Report, находящемуся на месте событий, заявила сотрудник социально-экологического центра "Экосфера" Жаля Исмаилова.

По ее словам, на освобожденных территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев, осуществляется незаконная деятельность и истощение природных ресурсов Азербайджана, при этом работы ведутся бесконтрольно, без соблюдения каких-либо природоохранных правил. В результате экологии наносится огромный ущерб, реки и подземные воды загрязняются тяжелыми металлами.

"Мы требуем справедливой оценки ситуации на наших освобожденных территориях, которые долгие годы подвергались нещадной эксплуатации, на наших землях был совершен экоцид: поджоги, химическое загрязнение рек, незаконная эксплуатация ресурсов. Мы обращаемся к экологам мира - не будьте равнодушными", - заявила эколог.

Ж.Исмаилова подчеркнула, что протестующие, несмотря ни на что, продолжат участие в акциях, добавив, что они уже установили палатки возле поста миротворцев.

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Версия на азербайджанском языке Ekofəal: “Qarabağda monitorinq keçirilməsini və ədalətli ekoloji qiymətləndirmə tələb edirik”
Версия на английском языке Eco-activist: 'We demand monitoring in Karabakh and a fair environmental assessment'

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