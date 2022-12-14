Экоактивистка: Мы готовы создать условия для проезда карет "Скорой помощи"

Мы готовы предоставить возможность для проезда автомобилям, принадлежащим мирным армянским жителям, а также каретам "Скорой помощи".

Мы готовы предоставить возможность для проезда автомобилям, принадлежащим мирным армянским жителям, а также каретам "Скорой помощи".

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, заявила экоактивистка Незрин Азизли.

Она отметила, что номера мобильных телефонов участников акции размещены в Интернете.

"Если у кого-то в семье есть тяжелобольной, есть проблемы со "Скорой помощью", могут обратиться. Однако, несмотря на предлагаемую нами помощь, никто не обращался", - сказала она.

Н.Азизли сказала, что единственной целью акции является предотвратить незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов.