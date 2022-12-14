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Экоактивистка: Мы готовы создать условия для проезда карет "Скорой помощи"

Экоактивистка: Мы готовы создать условия для проезда карет "Скорой помощи" Мы готовы предоставить возможность для проезда автомобилям, принадлежащим мирным армянским жителям, а также каретам "Скорой помощи".
Карабах
14 декабря 2022 г. 13:11
Экоактивистка: Мы готовы создать условия для проезда карет Скорой помощи

Мы готовы предоставить возможность для проезда автомобилям, принадлежащим мирным армянским жителям, а также каретам "Скорой помощи".

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, заявила экоактивистка Незрин Азизли.

Она отметила, что номера мобильных телефонов участников акции размещены в Интернете.

"Если у кого-то в семье есть тяжелобольной, есть проблемы со "Скорой помощью", могут обратиться. Однако, несмотря на предлагаемую нами помощь, никто не обращался", - сказала она.

Н.Азизли сказала, что единственной целью акции является предотвратить незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов.

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Версия на английском языке Protesters ready to create conditions for passage of emergency vehicles of peaceful Armenians, post numbers on Internet
Версия на азербайджанском языке Aksiyaçı: “Dinc ermənilərin təcili yardım avtomobillərinin keçidinə şərait yaratmağa hazırıq, nömrələrimiz internetdə yerləşdirilib”

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