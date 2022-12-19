Экоактивист: Требуем создания условий для мониторинга месторождений в Карабахе

Месторождения полезных ископаемых, расположенные в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, незаконно эксплуатируются.

Месторождения полезных ископаемых, расположенные в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, незаконно эксплуатируются.

Об этом сотруднику Report сказал участник мирной акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын, эксперт-эколог Социально-экологического центра "Экосфера" Абдин Аббасов.

Экоактивист призвал немедленно предотвратить эту неправомерную деятельность на территории Азербайджана: "Кроме того существует серьезная необходимость в проведении экологического мониторинга для оценки влияния работ, проводимых на месторождениях, на окружающую среду".

"Воздействие этих работ на окружающую среду должно быть изучено и проанализировано. Должны быть созданы условия для проведения мониторинга, оценки влияния незаконных работ на окружающую среду с предоставлением результатов общественности. Это то, чего мы требуем. Каждый житель страны должен знать, что происходит на месторождениях и в какой степени это влияет на природу", - сказал Аббасов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже восьмой день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.