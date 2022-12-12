Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами

Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами

Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские экоактивисты продолжат ее до тех пор, пока к месту проведения акции не прибудет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

https://static.report.az/photo/f74ea3ba-0791-36a7-9e9e-1ea17ad597bc.jpg https://static.report.az/photo/f74ea3ba-0791-36a7-9e9e-1ea17ad597bc.jpg