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Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами

Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские экоактивисты продолжат ее до тех пор, пока к месту проведения акции не прибудет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.
Карабах
12 декабря 2022 г. 13:31
Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами

Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские экоактивисты продолжат ее до тех пор, пока к месту проведения акции не прибудет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

Об этом корреспонденту Report, находящемуся на месте событий, заявила азербайджанская экоактивистка Кёнуль Ализаде.

По ее словам, участники акции требуют провести мониторинг в целях защиты природных ресурсов Азербайджана:

"Мы требуем провести мониторинг для того, чтобы на месте ознакомиться, в каком состоянии сейчас находятся наши природные ресурсы. Однако миротворцы не дают нам разрешения", - отметила она.

К.Ализаде подчеркнула, что протестующие ждут представителей миротворцев: "Мы ждем командующего миротворцами генерал-майора Андрея Волкова, чтобы он пришел и выслушал наши требования, но его пока нет. Акция проводится больше двух часов, но никакого результата пока нет", - добавила она.

Напомним, сегодня в Шуше азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) проводят акцию протеста на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев, требуя прекратить экологический террор в Карабахском экономическом регионе.

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