Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами

Проводящие в Карабахе акцию протеста азербайджанские экоактивисты продолжат ее до тех пор, пока к месту проведения акции не прибудет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.
Об этом корреспонденту Report, находящемуся на месте событий, заявила азербайджанская экоактивистка Кёнуль Ализаде.
По ее словам, участники акции требуют провести мониторинг в целях защиты природных ресурсов Азербайджана:
"Мы требуем провести мониторинг для того, чтобы на месте ознакомиться, в каком состоянии сейчас находятся наши природные ресурсы. Однако миротворцы не дают нам разрешения", - отметила она.
К.Ализаде подчеркнула, что протестующие ждут представителей миротворцев: "Мы ждем командующего миротворцами генерал-майора Андрея Волкова, чтобы он пришел и выслушал наши требования, но его пока нет. Акция проводится больше двух часов, но никакого результата пока нет", - добавила она.
Напомним, сегодня в Шуше азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) проводят акцию протеста на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев, требуя прекратить экологический террор в Карабахском экономическом регионе.