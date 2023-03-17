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Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 96 дней: требования остаются неизменными

Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 96 дней: требования остаются неизменными Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 95 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.
Карабах
17 марта 2023 г. 08:10
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 96 дней: требования остаются неизменными

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 96 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность. Они неизменно требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 17 марта. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке ФотоEco-campaign on Khankandi-Lachin road continues for 96 days: requirements remain unchanged
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda ekoaksiyanın 96-cı günü: tələblər dəyişməz, şüarlar eyni 

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