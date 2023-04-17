О нас

Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 127 дней, требования остаются неизменными

Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 127 дней, требования остаются неизменными Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 127 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность
Карабах
17 апреля 2023 г. 08:04
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 127 дней, требования остаются неизменными

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 127 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность. Они неизменно требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 17 апреля. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Eco-action on Khankandi-Lachin road continues for 127 days, demands remain unchanged
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Ekofəalların aksiyası 127 gündür yüksək fəallıqla davam edir

Самое важное

Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi