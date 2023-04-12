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Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 122 дня, требования остаются неизменными

Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 122 дня, требования остаются неизменными Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 122 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.
Карабах
12 апреля 2023 г. 08:12
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 122 дня, требования остаются неизменными

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 122 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность. Они неизменно требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 12 апреля. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Ekofəalların aksiyası 122 gündür yüksək fəallıqla davam edir

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