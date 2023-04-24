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Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын: демонстранты проявляют высокую активность и на 134-й день

Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын: демонстранты проявляют высокую активность и на 134-й день Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 134 дня.
Карабах
24 апреля 2023 г. 08:17
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын: демонстранты проявляют высокую активность и на 134-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 134 дня.

Как передает с места событий сотрудник Report, установление сегодня подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана пункта пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дорога Лачын-Ханкенди, была встречена участниками акции с большой радостью и воодушевлением.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке ФотоEco-action on Khankandi-Lachin road: participants remain highly active on 134th day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Ekofəalların aksiyası 134 gündür yüksək fəallıqla davam edir

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