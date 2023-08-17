ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении

Мониторинговая миссия ЕС в Армении не смогла установить источник стрельбы, произошедшей 15 августа и не была ее целью.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении не могла установить источник стрельбы, которую слышала 15 августа в ходе мониторинга на армяно-азербайджанской условной границе.

Об этом Report сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Во время патрулирования 15 августа вблизи села Йухары Шорджа Мониторинговая миссия ЕС в Армении (EUMA) зафиксировала 4-5 выстрелов примерно в километре от места патрулирования. Местоположение миссии не позволило выявить ни источник, ни цель выстрелов. Участники патруля не расценили себя как цель стрельбы, но в целях предосторожности покинули эту территорию", - сказал он.

Любопытно, что на официальной странице в соцсети "X" Миссии ЕС в Армении сначала был опубликован пост, согласно которому в патруль не стреляли, как это утверждало Минобороны Армении.

Но видимо под активным давлением армянской стороны и ее покровителей в ЕС, пост был заменен на другой, согласно которому патруль "присутствовал во время инцидента со стрельбой и никто не пострадал", при этом умолчав о том, что миссия может идентифицировать ни источник выстрелов, ни цели стрельбы.

Ранее Министерство обороны Азербайджана также опровергло информацию армянских ресурсов о том, что якобы 15 августа примерно в 12:20 в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района Армении подразделениями азербайджанской армии был открыт огонь по наблюдателям Европейского союза и их автомобилю, назвав это очередной дезинформацией противника.