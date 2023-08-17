О нас

ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении

ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении Мониторинговая миссия ЕС в Армении не смогла установить источник стрельбы, произошедшей 15 августа и не была ее целью.
Карабах
17 августа 2023 г. 13:20
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении

Мониторинговая миссия ЕС в Армении не могла установить источник стрельбы, которую слышала 15 августа в ходе мониторинга на армяно-азербайджанской условной границе.

Об этом Report сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Во время патрулирования 15 августа вблизи села Йухары Шорджа Мониторинговая миссия ЕС в Армении (EUMA) зафиксировала 4-5 выстрелов примерно в километре от места патрулирования. Местоположение миссии не позволило выявить ни источник, ни цель выстрелов. Участники патруля не расценили себя как цель стрельбы, но в целях предосторожности покинули эту территорию", - сказал он.

Любопытно, что на официальной странице в соцсети "X" Миссии ЕС в Армении сначала был опубликован пост, согласно которому в патруль не стреляли, как это утверждало Минобороны Армении.

Но видимо под активным давлением армянской стороны и ее покровителей в ЕС, пост был заменен на другой, согласно которому патруль "присутствовал во время инцидента со стрельбой и никто не пострадал", при этом умолчав о том, что миссия может идентифицировать ни источник выстрелов, ни цели стрельбы.

Ранее Министерство обороны Азербайджана также опровергло информацию армянских ресурсов о том, что якобы 15 августа примерно в 12:20 в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района Армении подразделениями азербайджанской армии был открыт огонь по наблюдателям Европейского союза и их автомобилю, назвав это очередной дезинформацией противника.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi