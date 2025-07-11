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Джоэл Льорен: Контраст между разрушенным и восстановленным Кяльбаджаром поражает

Джоэл Льорен: Контраст между разрушенным и восстановленным Кяльбаджаром поражает Контраст между разрушенным и восстановленным Кяльбаджаром поражает.
Карабах
11 июля 2025 г. 11:25
Джоэл Льорен: Контраст между разрушенным и восстановленным Кяльбаджаром поражает

Контраст между разрушенным и восстановленным Кяльбаджаром поражает.

Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил путешественник из Филиппин Джоэл Льорен (Joel Lloren).

"Когда смотришь на разрушенные дома, оставшиеся после армянской оккупации, и сравниваешь их с тем, что построено сейчас, это вызывает настоящее восхищение", - сказал он.

По словам путешественника, особенно его впечатлило, что новое жилье предоставляется жителям бесплатно.

"Вынужденным некогда покинуть свои дома гражданам жилье предоставляется бесплатно. Азербайджан проявляет большую заботу о своих гражданах. Это большое преимущество", - сказал он.

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