Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами

За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами.
Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявила путешественница из Грузии Джейран Гурбанова.
Она рассказала, что является руководителем ансамбля в Грузии, в котором дети исполняют национальные азербайджанские танцы, и знают историю Азербайджана и Карабаха в частности.
"Я бы очень хотела привезти своих учеников в Карабах, чтобы они смогли сами увидеть красоту этого места", - сказала она.
Говоря об Агдаме, Гурбанова отметила неоправданное варварство армянских войск по отношению к городу и к историческим памятникам.
"То, во что они превратили Агдамскую мечеть, было ужасно. Азербайджанский народ не позволяет себе издеваться над их памятниками, он хочет мира", - подытожила путешественница.