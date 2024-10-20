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Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами

Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами.
Карабах
20 октября 2024 г. 17:31
Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами

За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявила путешественница из Грузии Джейран Гурбанова.

Она рассказала, что является руководителем ансамбля в Грузии, в котором дети исполняют национальные азербайджанские танцы, и знают историю Азербайджана и Карабаха в частности.

"Я бы очень хотела привезти своих учеников в Карабах, чтобы они смогли сами увидеть красоту этого места", - сказала она.

Говоря об Агдаме, Гурбанова отметила неоправданное варварство армянских войск по отношению к городу и к историческим памятникам.

"То, во что они превратили Агдамскую мечеть, было ужасно. Азербайджанский народ не позволяет себе издеваться над их памятниками, он хочет мира", - подытожила путешественница.

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Версия на английском языке Jeyran Gurbanova: 'During these two days of traveling around Karabakh I was delighted by local beauty'
Версия на азербайджанском языке Ceyran Qurbanova: Qarabağ səfərinin iki günü ərzində buradakı gözəlliklərə heyran oldum

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