Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами

Джейран Гурбанова: За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами

За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами.

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За эти два дня путешествия по Карабаху я была восхищена здешними красотами. Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявила путешественница из Грузии Джейран Гурбанова. Она рассказала, что является руководителем ансамбля в Грузии, в котором дети исполняют национальные азербайджанские танцы, и знают историю Азербайджана и Карабаха в частности. "Я бы очень хотела привезти своих учеников в Карабах, чтобы они смогли сами увидеть красоту этого места", - сказала она. Говоря об Агдаме, Гурбанова отметила неоправданное варварство армянских войск по отношению к городу и к историческим памятникам. "То, во что они превратили Агдамскую мечеть, было ужасно. Азербайджанский народ не позволяет себе издеваться над их памятниками, он хочет мира", - подытожила путешественница. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Jeyran Gurbanova: 'During these two days of traveling around Karabakh I was delighted by local beauty'