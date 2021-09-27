Посол Великобритании почтил память шехидов Отечественной войны

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп почтил память шехидов, погибших в Отечественной войне.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп почтил память шехидов, погибших в Отечественной войне.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"27 сентября - День памяти шехидов, павших в Отечественной войне. Выражаю соболезнования родным и близким погибших в конфликте", - написал посол.