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Посол Великобритании почтил память шехидов Отечественной войны

Посол Великобритании почтил память шехидов Отечественной войны Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп почтил память шехидов, погибших в Отечественной войне.
Карабах
27 сентября 2021 г. 12:31
Посол Великобритании почтил память шехидов Отечественной войны

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп почтил память шехидов, погибших в Отечественной войне.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"27 сентября - День памяти шехидов, павших в Отечественной войне. Выражаю соболезнования родным и близким погибших в конфликте", - написал посол.

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Версия на английском языке British envoy to Azerbaijan commemorates martyrs of Great Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edib

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