Посол Великобритании почтил память шехидов Отечественной войны

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп почтил память шехидов, погибших в Отечественной войне.
Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.
"27 сентября - День памяти шехидов, павших в Отечественной войне. Выражаю соболезнования родным и близким погибших в конфликте", - написал посол.
27 sentyabr - Anım Günü, keçən ilki münaqişədə həyatlarını itirənləri anaraq ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm.— James Sharp (@JamesSharpFCDO)
pic.twitter.com/mO8W05USjx September 27, 2021