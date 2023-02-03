Джейхун Гусейнов: Участники зимней экошколы поддерживают азербайджанских активистов

Участники зимней экошколы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) поддерживают азербайджанских активистов, протестующих против эко-террора на Лачынской дороге

Участники зимней экошколы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) поддерживают азербайджанских активистов, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель АМОР Джейхун Гусейнов на открытии зимней экошколы в РФ.

По его словам, в рамках зимней экошколы АМОР обсуждено много экологических вопросов, в том числе и проведение акции азербайджанскими эко-активистами против экоцида: "Участники зимней школы также порицают экоцид и поддерживают вопросы экологической безопасности и деятельность азербайджанских экологических активистов".

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 54-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.