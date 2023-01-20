Джейхун Байрамов: В разграблении природных ресурсов Карабаха участвовали и иностранные компании

"В разграблении природных ресурсов на территории Карабаха принимали участие и иностранные компании".

"В разграблении природных ресурсов на территории Карабаха принимали участие и иностранные компании".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что утверждения “защитников” армянской стороны о том, что тема разграбления природных ресурсов и экологического террора является искусственной и преувеличенной проблемой, совершенно необоснованно.

Он подчеркнул, что за последние два года была проведена серьезная работа в связи с преступлениями, совершенными армянами в Карабахе:

"Этот вопрос возник не 12 декабря. За последние два года была проделана серьезная работа в связи с преступлениями, совершенных армянами в Карабахе, и проведены обсуждения с армянской стороной. На территории Карабаха имеется большое количество месторождений. Среди них месторождения золота и другие рудники. Карабахский регион - это территория, богатая природными ресурсами. Из 151 известных месторождений на территории Карабаха 52 были впервые использованы и грубо разграблены с 1993 года. В этом также приняли участие ряд иностранных компаний. Поскольку тема в настоящее время находится в юридической плоскости, неправильно называть конкретные страны. Будьте уверены, что Азербайджанское государство, несмотря на сложность вопроса, не отступит от этого процесса и продолжит предпринимать соответствующие шаги”.