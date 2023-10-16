Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал

Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал.
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Глава азербайджанского МИД сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей и в этом направлении ведется соответствующая работа.
Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.