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Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал

Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал.
Карабах
16 октября 2023 г. 21:31
Джейхун Байрамов: Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал

Рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей Азербайджана через соответствующий портал.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с германской коллегой Анналеной Бербок.

Глава азербайджанского МИД сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Müvafiq portal vasitəsilə Azərbaycanın erməni sakinləri tərəfindən daxil olan müraciətlər nəzərdən keçirilir"

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