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Джейхун Байрамов: Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении

Джейхун Байрамов: Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении.
Карабах
27 декабря 2022 г. 16:09
Джейхун Байрамов: Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении
Джейхун Байрамов

Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, 30 лет конфликта никому не принесли пользы, в том числе самой Армении.

"Армении необходимо предпринимать прагматичные шаги, чтобы добиться собственного развития", - сказал Байрамов.

Комментируя вопрос заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Байрамов назвал абсолютно естественным, что обе стороны предоставляют свои предложения.

"Они должны обсуждаться. Важно следовать своим предложениям, а не делать их для вида. Так, недавно Армения предоставила свои предложения, а на следующий день отказалась участвовать в совместной встрече. Никогда ни одна сторона не ожидает безоговорочного принятия всех своих предложений. Азербайджан постоянно видит от Армении какие-то громкие заявления чисто для аудитории и никаких реальных шагов", - отметил Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Obstructing construction of Zangazur corridor harms Armenia itself
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə mane olmaq Ermənistana ziyandır”

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