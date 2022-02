Министр иностранных дел Джейхун Байрамов по случаю 30-летия Ходжалинского геноцида поделился публикацией в своем Twitter.

Как передает Report, в ней говорится:

"30 лет… Жертвы Ходжалинского геноцида остаются в нашей национальной памяти и вспоминаем их с глубоким уважением".