Джейхун Байрамов: По дороге Ханкенди-Лачын проехало около 800 автомобилей

"За время проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын, по ней проехало около 800 автомобилей различного назначения, в том числе грузовики, перевозящие продовольствие".

За время проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын по ней проехало около 800 автомобилей различного назначения, в том числе грузовики, перевозящие продовольствие.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Глава МИД отметил, что при необходимости также обеспечивается перевозка людей: "Мы сообщаем о предпринимаемых шагах по недопущению гуманитарного кризиса. Также информируем о причинах справедливого недовольства Азербайджанского государства и народа".