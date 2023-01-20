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Джейхун Байрамов: По дороге Ханкенди-Лачын проехало около 800 автомобилей

Джейхун Байрамов: По дороге Ханкенди-Лачын проехало около 800 автомобилей "За время проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын, по ней проехало около 800 автомобилей различного назначения, в том числе грузовики, перевозящие продовольствие".
Карабах
20 января 2023 г. 11:51
Джейхун Байрамов: По дороге Ханкенди-Лачын проехало около 800 автомобилей

За время проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын по ней проехало около 800 автомобилей различного назначения, в том числе грузовики, перевозящие продовольствие.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Глава МИД отметил, что при необходимости также обеспечивается перевозка людей: "Мы сообщаем о предпринимаемых шагах по недопущению гуманитарного кризиса. Также информируем о причинах справедливого недовольства Азербайджанского государства и народа".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Aksiya başlayandan Xankəndi-Laçın yolunda 800-ə yaxın avtomobil keçid edib"

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