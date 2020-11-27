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Министр: Мы вступили в фазу восстановления мирного сосуществования в урегулировании конфликта

Министр: Мы вступили в фазу восстановления мирного сосуществования в урегулировании конфликта Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Карабах
27 ноября 2020 г. 16:44
Министр: Мы вступили в фазу восстановления мирного сосуществования в урегулировании конфликта
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Report, в своем выступлении министр сказал:

"В первую очередь, высоко оценивая усилия румынской делегации по координированию и решению ряда вопросов в повестке ОЧЭС, хочу поздравить Румынию с эффективным председательством. В то же время рад приветствовать Республику Северная Македония в качестве нашего 13-го члена. Это членство создаст возможности для увеличения сотрудничества в сфере общих интересов.

Наша организация была создана с целью превратить Черное море в регион мира, стабильности и благоденствия путем общности взглядов и взаимного сотрудничества.

ОЧЭС поднялся до уровня важной платформы, которая служит расширению возможностей взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей, включая торговлю, энергетику, транспорт, туризм.

Конфликты, длительная внешняя оккупация и отсутствие ответственности ставят под угрозу мир и безопасность. Это также препятствует региональному сотрудничеству. С удовлетворением хочу довести до сведения совета, что заявление, подписанное 9 ноября этого года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении открыло новую страницу в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мы вступили в новую фазу урегулирования конфликта, фазу реконструкции и реабилитации, восстановления мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, ОЧЭС должна оценивать новые реалии и извлекать из них выгоду.

Как отражено в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России по урегулированию карабахского конфликта, открываются все экономические и транспортные связи в регионе. Это означает, что может начать функционировать жизненно важный независимый сухопутный коридор, который создаст возможности для усиления роли нашего региона в торговле между Азией и Европой.

Азербайджан может многое предложить и уже предлагал всем партнерам. Наши инициативы, объединяющие государства-члены ОЧЭС и позволяющие построить совместное процветающее будущее, являются лучшим примером нашего интереса и потенциала для расширения и углубления регионального сотрудничества. Мы готовы к будущему сотрудничеству".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: "We are entering stage of restoring peaceful co-existence in resolving conflict"
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Münaqişənin həllində dinc birgəyaşayışın bərpası mərhələsinə qədəm qoymuşuq"

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