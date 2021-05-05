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Байрамов: Действия Армении мешают реализации трехстороннего заявления

Байрамов: Действия Армении мешают реализации трехстороннего заявления Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Карабах
5 мая 2021 г. 19:00
Байрамов: Действия Армении мешают реализации трехстороннего заявления
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов проинформировал грузинского коллегу о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны, существующих возможностях для сотрудничества, уникальной ситуации для нормализации отношений между двумя странами, а также вопросах, связанных с реализацией трехстороннего заявления, поведении Армении и реваншистских заявлениях, препятствующих реализации трехстороннего заявления.

Министры подчеркнули важность адаптации к новым реалиям. Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, включая развитие сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.

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Версия на английском языке Bayramov: Armenia’s actions hinder implementation of trilateral statement
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın davranışı bəyanatın reallaşdırılmasına mane olur"

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