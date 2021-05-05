Байрамов: Действия Армении мешают реализации трехстороннего заявления

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов проинформировал грузинского коллегу о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны, существующих возможностях для сотрудничества, уникальной ситуации для нормализации отношений между двумя странами, а также вопросах, связанных с реализацией трехстороннего заявления, поведении Армении и реваншистских заявлениях, препятствующих реализации трехстороннего заявления.

Министры подчеркнули важность адаптации к новым реалиям. Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, включая развитие сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.