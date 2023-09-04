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Джейхун Байрамов: Армения препятствует диалогу между властями Азербайджана и жителями армянского происхождения в Карабахе

Джейхун Байрамов: Армения препятствует диалогу между властями Азербайджана и жителями армянского происхождения в Карабахе Армения препятствует диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения в Карабахе.
Карабах
4 сентября 2023 г. 21:24
Джейхун Байрамов: Армения препятствует диалогу между властями Азербайджана и жителями армянского происхождения в Карабахе

Армения препятствует диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время своего выступления на конференции глав дипломатических миссий в Венгрии.

Глава азербайджанского МИД проинформировал участников мероприятия об агрессии Армении против Азербайджана, Отечественной войне и повестке нормализации двухсторонних межгосударственных отношений.

Министр рассказал о том, что Армения продолжает незаконное военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана, что противоречит обязательствам и является основным препятствием для межгосударственной нормализации, постоянные военные провокации, в том числе минная угроза, постоянное вмешательство во внутренние дела Азербайджана, препятствует диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения, проводит на международном уровне масштабную клеветническую кампанию. Была высоко оценена поддержка Венгрией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана как в период, так и после завершения конфликта.

Было отмечено, что Азербайджана полон решимости интегрировать проживающих в Карабахском регионе граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное, экономическое пространство, в постконфликтный период начато беспрецедентные работы по восстановлению и реконструкции, выражена благодарность венгерским друзьям за готовность оказать поддержку Азербайджану в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti ilə erməniəsilli sakinlər arasında dialoqa maneçilik törədir"

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