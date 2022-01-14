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Джалил Халилов: Между ветеранами I и II карабахских войн нет разницы

Джалил Халилов: Между ветеранами I и II карабахских войн нет разницы Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание ветеранам, инвалидам войны и семьям шехидов.
Карабах
14 января 2022 г. 15:27
Джалил Халилов: Между ветеранами I и II карабахских войн нет разницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание ветеранам, инвалидам войны и семьям шехидов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов на конференции.

По его словам, сегодня армии, военные учебные заведения зарубежных стран стараются изучить успехи Азербайджана в 44-дневной войне: “За последнее время около 1000 участников Отечественной войны стали членами нашей организации. Государственные структуры не дискриминируют ветеранов войны и не делают различий между ветеранам первой и второй карабахских войн”.

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Версия на азербайджанском языке Cəlil Xəlilov: “I və II Qarabağ müharibəsi veteranları arasında fərq qoyulmur”

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