Джалил Халилов: Между ветеранами I и II карабахских войн нет разницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание ветеранам, инвалидам войны и семьям шехидов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание ветеранам, инвалидам войны и семьям шехидов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов на конференции.

По его словам, сегодня армии, военные учебные заведения зарубежных стран стараются изучить успехи Азербайджана в 44-дневной войне: “За последнее время около 1000 участников Отечественной войны стали членами нашей организации. Государственные структуры не дискриминируют ветеранов войны и не делают различий между ветеранам первой и второй карабахских войн”.