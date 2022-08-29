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Джахит Багчы: Возврат Лачына - важный шаг по восстановлению территориальной целостности

Джахит Багчы: Возврат Лачына - важный шаг по восстановлению территориальной целостности Передача под контроль Азербайджана Лачына несколько запоздал, так как согласно трехстороннему заявлению это должно было произойти раньше. Возвращение Лачына очень важное событие с точки зрения восстановления территориальной целостности Азербайджана и его
Карабах
29 августа 2022 г. 13:19
Джахит Багчы: Возврат Лачына - важный шаг по восстановлению территориальной целостности

Передача под контроль Азербайджана Лачына несколько запоздала, так как согласно трехстороннему заявлению это должно было произойти раньше. Возвращение Лачына - очень важное событие с точки зрения восстановления территориальной целостности Азербайджана и его суверенитета на всей территории, прежде находящейся под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы в Шуше, где проходила международная конференция по восстановлению освобожденных территорий.

"По трехстороннему соглашению это ( возвращение Лачына -ред.) должно было произойти раньше. Но несмотря на это, благодаря воле и упорству Азербайджана, Лачын вернулся под контроль страны", - заявил посол.

По его словам, учитывая важность события, отсутствие ряда послов в Шуше можно расценивать как "неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, что также отметил помощник президента Хикмет Гаджиев".

Дж.Багчы также заявил, что очень волнительным событием был прилет первого коммерческого прямого рейса из Анкары в аэропорт Физули, который состоялся 26 августа.

"Конечно, первый такой перелет был совершен президентом Турции Реджепом Тайыпом Эрдоганом. Но коммерческий перелет был впервые, и это очень волнительное и радостное событие", - заявил посол Турции.

В Физули и на конференции в Шуше ее участники воочию убедились, что Азербайджан ускоренными темпами восстанавливает разрушенные в результате длительной оккупации земли и строит инфраструктуру, что позволит в последующие годы вернуть сюда бывших вынужденных переселенцев, отметил Багчы.

"Азербайджан выполняет все свои обещания по скорейшему восстановлению территорий", - заявил турецкий дипломат.

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