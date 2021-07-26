Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня

Вопрос загрязнения рек - это вопрос для всего региона, региональной интеграции.

Вопрос загрязнения рек - это вопрос для всего региона, региональной интеграции.

Об этом Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, комментируя загрязнение трангсраничной реки Охчучай промышленными стоками на территории Армении.

"Зангиланский район находится на границе с Ираном, поэтому это даже не вопрос между Азербайджаном и Арменией, а региональный", - отметил Э. Дюпюи.

По его словам, подобная проблема присуща и странам Средней Азии.

"Вопрос загрязнения также связан с недостаточной модернизацией армянской экономики. Они используют ряд материалов, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому это еще и вопрос модернизации промышленности", - заявил Дюпюи.

Являясь трансграничной рекой, Охчучай всегда cильно загрязнялся промышленными стоками на территории Армении, так как он использовался как коллектор промышленных объектов вдоль реки.