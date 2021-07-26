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Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня

Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня Вопрос загрязнения рек - это вопрос для всего региона, региональной интеграции.
Карабах
26 июля 2021 г. 09:55
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
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Вопрос загрязнения рек - это вопрос для всего региона, региональной интеграции.

Об этом Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, комментируя загрязнение трангсраничной реки Охчучай промышленными стоками на территории Армении.

"Зангиланский район находится на границе с Ираном, поэтому это даже не вопрос между Азербайджаном и Арменией, а региональный", - отметил Э. Дюпюи.

По его словам, подобная проблема присуща и странам Средней Азии.

"Вопрос загрязнения также связан с недостаточной модернизацией армянской экономики. Они используют ряд материалов, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому это еще и вопрос модернизации промышленности", - заявил Дюпюи.
Являясь трансграничной рекой, Охчучай всегда cильно загрязнялся промышленными стоками на территории Армении, так как он использовался как коллектор промышленных объектов вдоль реки.

В результате выброса в воду отходов действующих в Армении медно-молибденового завода и медно-рудоочистительного комбината, в окружающую среду попадает большое количество солей тяжелых металлов.

Лабораторный анализ проб воды, отобранных в период с января по март 2021 года, выявил высокое содержание тяжелых металлов в ней. В это же время была зафиксирована массовая гибель форели и других видов рыб (занесенных в Красную Книгу) в реке.

Наряду с уничтожением фауны, загрязнение Охчучая чрезвычайно опасно для здоровья человека. Среди недугов, к которым может привести употребление вод реки - заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и костной ткани, а также нарушения сердечно-сосудистой, нервной и кроветворной систем.

Согласно отчету Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, содержание медно-молибденового соединения - в 2 раза, железа - в 4 раза и никеля - даже в 7 раз было выше нормы. Этим объясняется изменение цвета реки на белый и на кислотно-желтый.

Последний анализ проб речной воды и отложений был проведен в международно аккредитованной и сертифицированной лаборатории SGS в Германии по заказу Министерства. Отчеты показали, что уровень загрязнения реки - критический.

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Версия на английском языке Dupuy: Armenia's pollution of Okhchuchay River - regional problem
Версия на азербайджанском языке Emmanuel Düpui: "Oxçuçayın çirkləndirilməsi regional problemdir"

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