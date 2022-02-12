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В Армении двух солдат судят за членовредительство во время войны

В Армении двух солдат судят за членовредительство во время войны В главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу о членовредительстве в армии, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Карабах
12 февраля 2022 г. 09:31
В Армении двух солдат судят за членовредительство во время войны

В главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу о членовредительстве в армии, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе расследования выяснилось, что во время 44-дневной войны в условиях объявленного в Армении военного положения солдаты-срочники одной из воинских частей Минобороны В.К. и Н.А., во избежание участия в боях договорились посредством нанесения друг другу вреда здоровью (членовредительство) временно прекратить выполнение отдельных обязательств в рамках несения воинской службы.

Для этого около 02:00 19-го октября 2020 года близ трассы Ханкенди-Гадрут Н.А. один раз выстрелил из закрепленного за ним автомата АК-74 в левое плечо В.К., нанеся легкий вред здоровью. После этого В.К. из своего автомата АК-74 прострелил Н.А. правую голень, причинив тяжкий вред здоровью. Это привело к временному прекращению ими выполнения отдельных обязательств в рамках несения воинской службы.

Им предъявлены обвинения по статьям УК Армении "Уклонение от военной службы путем членовредительства, симуляции болезни или иным незаконным способом", "Соучастие в уклонении от военной службы путем членовредительства, симуляции болезни или иным незаконным способом", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Уголовное дело с обвинительным заключением 9-го февраля 2022 года направлено в суд первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области.

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