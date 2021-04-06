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Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине и получили ранения

Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине и получили ранения Двое азербайджанских военнослужащих пострадали в результате взрыва мины в ходе поисков пропавших без вести военнослужащих
Карабах
6 апреля 2021 г. 23:12
Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине и получили ранения

Двое азербайджанских военнослужащих пострадали в результате взрыва мины в ходе поисков пропавших без вести военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Азербайджанские военнослужащие Пюнхан Шабан оглы Алиев и Бяхтияр Ильгароглу получили ранения в результате взрыва заложенной врагом противопехотной мины во время поиска пропавших без вести во время войны военнослужащих в направлении поселка Суговушан 6 апреля в полдень", - отмечается в информации.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Suqovuşan istiqamətində mina partlayışı zamanı iki hərbçimiz xəsarət alıb

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