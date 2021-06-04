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Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин

Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин.
Карабах
4 июня 2021 г. 18:38
Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин
Дуня Миятович

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин.

Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter, касаясь гибели работников азербайджанских СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

“Подрыв на мине в Кельбаджаре, в результате которого погибли трое человек, включая двух журналистов, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о срочной необходимости разминирования территорий, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе, в том числе в рамках международного сотрудничества”, - написала Д.Миятович.

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Версия на английском языке Dunja Mijatovic calls for demining of Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Dunya Miyatoviç Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı çağırış edib

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