Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин.
Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter, касаясь гибели работников азербайджанских СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.
“Подрыв на мине в Кельбаджаре, в результате которого погибли трое человек, включая двух журналистов, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о срочной необходимости разминирования территорий, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе, в том числе в рамках международного сотрудничества”, - написала Д.Миятович.