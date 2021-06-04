Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин.

Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter, касаясь гибели работников азербайджанских СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

“Подрыв на мине в Кельбаджаре, в результате которого погибли трое человек, включая двух журналистов, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о срочной необходимости разминирования территорий, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе, в том числе в рамках международного сотрудничества”, - написала Д.Миятович.