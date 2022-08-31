Достигнутые в Брюсселе результаты - серьезный политико-дипломатический успех Азербайджана – КОММЕНТАРИЙ

"Результаты, достигнутые в Брюсселе, можно рассматривать как важный поворот к миру на послевоенном этапе. Это серьезный политический и дипломатический успех Азербайджана".

"Результаты, достигнутые в Брюсселе, можно рассматривать как важный поворот к миру на послевоенном этапе. Это серьезный политический и дипломатический успех Азербайджана".

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, достижение результата в направлении установлении мира требовало напряженных усилий и решимости.

"Азербайджану удалось преодолеть первичные трудности этого сложного этапа. Стоит учесть, что эти результаты были достигнуты вопреки воле страны, которая, несмотря на поражение, не желала мира. Хотя с момента завершения войны прошло два года, Армения постоянно совершает провокации против установления мира, пытается манипулировать текстом трехстороннего заявления, ищет новых покровителей.

На последней встрече, проведенной в Брюссельском формате, стало ясно, что противостоять мощи и политической воле Азербайджана невозможно. Потому что и сила, и международное право и справедливость на стороне Азербайджана", - сказал Х.Бабаоглу.

Депутат напомнил, что рабочая группа, сформированная главами МИД двух стран, подготовит текст возможного мирного соглашения.

"Оно будет касаться только отношений между Арменией и Азербайджаном. В документе не будет горячо желаемых армянами формулировок "Минская группа", или тем более "Карабах". Несомненно, это серьезный поворотный момент с точки зрения открытия новой страницы в армяно-азербайджанских отношениях, и важную роль в развитии переговоров в данном русле играет Европейский Союз (ЕС) и, в частности, президент Совета ЕС Шарль Мишель. Предпосылки для трансформации предстоящей стадии в этап интенсивных переговоров и интеграции уже есть", - констатировал Хикмет Бабаоглу.