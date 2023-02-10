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Дорога Ханкенди-Лачын открыта в гуманитарных целях

Дорога Ханкенди-Лачын открыта в гуманитарных целях На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана в, очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российских миро
Карабах
10 февраля 2023 г. 08:40
Дорога Ханкенди-Лачын открыта в гуманитарных целях

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана в, очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, транспортное средство беспрепятственно проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 61 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu humanitar məqsədlər üçün açıqdır 

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