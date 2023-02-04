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Дорога Ханкенди-Лачын: Экоактивисты продолжают акцию протеста

Дорога Ханкенди-Лачын: Экоактивисты продолжают акцию протеста В карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
4 февраля 2023 г. 12:59
Дорога Ханкенди-Лачын: Экоактивисты продолжают акцию протеста

В карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.

Сотрудник Report, освещающий акцию, сообщает, что настроение протестующих позитивное, их требования остаются неизменными.

В настоящее время экоактивисты проявляют высокую активность.

Международная группа путешественников, созданная в Великобритании и представляющая 12 стран, в эти минуты также находится в зоне проведения акции.

Экоактивисты проинформировали путешественников о своих требованиях.

Было отмечено, что данная акция направлена против незаконной эксплуатации, разграбления и вывоза материальных ценностей с территории суверенного Азербайджана.

Международные путешественники стали свидетелями того, что дорога открыта в гуманитарных целях, а участники акции не препятствуют движению.

Волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 55 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Aksiyada canlanma müşahidə edilir

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