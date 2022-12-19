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Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте

Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте В Карабахе на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых.
Карабах
19 декабря 2022 г. 17:57
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте

В Карабахе на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report,в настоящее время дорога, где проходит акция, свободна, барьеров нет.

Участники мирной акции остаются на своих местах и скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!", "Нет экологическому террору!" и пр.

Напомним, что экоактивисты, представители гражданского общества, представители НПО, студенты, все участники акции демонстрируют решимость и стойкость.

Они утверждают, что будут продолжать акцию до выполнения их требований.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже шестой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtesters standing their ground although Khankandi-Lachin road is open
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunun açıq olmasına baxmayaraq, etirazçılar yerlərində dayanıblar

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