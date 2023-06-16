О нас

В Шуше приступила к работе первая группа волонтеров

В Шуше приступила к работе первая группа волонтеров Группа "Волонтеры города Шуша" программы "Волонтеры возвращения" приступила к долгосрочной волонтерской деятельности в Шуше.
Карабах
16 июня 2023 г. 12:15
В Шуше приступила к работе первая группа волонтеров

Группа волонтеров в рамках программы "Волонтеры возвращения" приступила к работе в Шуше.

Как сообщает Report, первая группа добровольцев разместилась в Шуше, где ознакомилась с территорией города и действующими здесь госструктурами.

Добровольцы будут привлечены к различной волонтерской деятельности в городе: оказывать поддержку организации различных мероприятий, работе с туристами, в том числе в качестве гидов, восстановительным работам, подготовке к возвращению и расселению шушинцев. Они будут помогать деятельности спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе и Управления государственного заповедника города Шуша.

На следующих этапах программы планируется привлечение очередных волонтерских групп в Шушу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Könüllüləri Şuşada fəaliyyətə başlayıb

Самое важное

Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
16 июня 2023 г. 12:53
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
ВидеоАзербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
16 июня 2023 г. 11:07
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
16 июня 2023 г. 09:32
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
15 июня 2023 г. 13:53
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
15 июня 2023 г. 12:07
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 июня 2023 г. 11:43
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
15 июня 2023 г. 09:37
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
14 июня 2023 г. 20:19
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi