В Шуше приступила к работе первая группа волонтеров

Группа "Волонтеры города Шуша" программы "Волонтеры возвращения" приступила к долгосрочной волонтерской деятельности в Шуше.

Группа волонтеров в рамках программы "Волонтеры возвращения" приступила к работе в Шуше.

Как сообщает Report, первая группа добровольцев разместилась в Шуше, где ознакомилась с территорией города и действующими здесь госструктурами.

Добровольцы будут привлечены к различной волонтерской деятельности в городе: оказывать поддержку организации различных мероприятий, работе с туристами, в том числе в качестве гидов, восстановительным работам, подготовке к возвращению и расселению шушинцев. Они будут помогать деятельности спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе и Управления государственного заповедника города Шуша.

На следующих этапах программы планируется привлечение очередных волонтерских групп в Шушу.