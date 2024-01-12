Для семей бывших переселенцев из Физули состоялась очередная жеребьевка

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), исполнительной власти Физулинского района и общественного совета при госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 147 семей. В соответствии с составом семей 57 из них будут обеспечены двухкомнатными, 75 - трехкомнатными и 15 - четырехкомнатными квартирами. Семьи в настоящий момент проживают в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, на территории Абшеронского района. До сих пор эти семьи проживали во временных поселениях в разных районах республики.

Цель лотереи – обеспечить объективность и прозрачность при размещении вынужденных переселенцев.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые в кратчайшие сроки вернутся в Физули на постоянное место жительства, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.