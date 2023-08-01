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Для американских журналистов и медиаэкспертов организован тур в Агдам

Для американских журналистов и медиаэкспертов организован тур в Агдам Группа американских журналистов и медиаэкспертов посетила освобожденную от оккупации «Кавказскую Хиросиму» - город Агдам.
Карабах
1 августа 2023 г. 15:58
Для американских журналистов и медиаэкспертов организован тур в Агдам

Делегация в составе группы журналистов и экспертов медиа, осуществляющих деятельность в Соединенных Штатах Америки, в рамках поездки в Азербайджан побывала на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.

Как сообщает Report, в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, программа поездки в Карабах началась с города Агдам, именуемого “Xиросимой” Кавказа. Сначала сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (AНAMA) проинформировал американских гостей о минах, в массовом порядке заложенных армянскими вооруженными силами в годы оккупации на азербайджанских землях, в том числе в Агдамском районе, и ответил на вопросы журналистов, была продемонстрирована операция по обезвреживанию двух наземных мин.

Затем сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), сообщил о разрушении в результате армянского вандализма большинства исторических, культурных и религиозных памятников на территории.

Aмериканские журналисты посетили Джума-мечеть, Шехидляр хиябаны и Агдамский драматический театр. Им были показаны фотоснимки, отражающие состояние этих архитектурных памятников до оккупации. Зарубежные гости не скрывали, что шокированы увиденной картиной.

Гости также ознакомились с ходом восстановительных работ, проводимых в Агдамском районе, и побывали в Агдамском конференц-центре.

В поездке делегацию сопровождали сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой.

B день прибытия в Баку состоялся ряд встреч делегации, гости также ознакомились с Центром Гейдара Алиева и Государственным историко-архитектурным заповедником “Ичеришехер”.

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