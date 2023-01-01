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Для активистов на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра обращения Президента к азербайджанцам мира

Для активистов на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра обращения Президента к азербайджанцам мира Участники акции протеста, встретившие Новый год на Лачынской дороге, посмотрели обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Карабах
1 января 2023 г. 00:27
Для активистов на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра обращения Президента к азербайджанцам мира

Участники акции протеста, встретившие Новый год на Лачынской дороге, посмотрели обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на указанной дороге, на месте проведения акции установлен большой монитор.

По данному монитору участники акции посмотрели обращение Президента Ильхама Алиева к народу.

Несмотря на холодную погоду, участники акции в настоящее время находятся там.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана, задействованные на месте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin dünya azərbaycanlılarına müraciətini izləmək üçün Xankəndi-Laçın yolunda aksiyaçılara şərait yaradılıb

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