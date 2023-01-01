Для активистов на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра обращения Президента к азербайджанцам мира

Участники акции протеста, встретившие Новый год на Лачынской дороге, посмотрели обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на указанной дороге, на месте проведения акции установлен большой монитор.
По данному монитору участники акции посмотрели обращение Президента Ильхама Алиева к народу.
Несмотря на холодную погоду, участники акции в настоящее время находятся там.
Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана, задействованные на месте.