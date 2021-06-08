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Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные

Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию.
Карабах
8 июня 2021 г. 14:16
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
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8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в результате бдительности подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию.

Координаты местности, на которой был задержан диверсант: X8610021, Y4387428.

Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника была минирование наших территорий.

В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы.

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Версия на английском языке Member of Armenia's reconnaissance-sabotage group detained in Lachin direction
Версия на азербайджанском языке Düşmənin diversiya qrupu Laçın ərazisinə daxil olub, saxlanılan var

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