Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные

8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию.

8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в результате бдительности подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию.

Координаты местности, на которой был задержан диверсант: X8610021, Y4387428.

Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника была минирование наших территорий.

В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы.