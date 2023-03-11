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Директор службы: в Шуше продолжается интенсивная работа по очистке парков, аллей и исторических памятников

Директор службы: в Шуше продолжается интенсивная работа по очистке парков, аллей и исторических памятников В Шуше продолжается интенсивная работа по очистке дорог, парков, аллей и исторических памятников.
Карабах
11 марта 2023 г. 20:16
Директор службы: в Шуше продолжается интенсивная работа по очистке парков, аллей и исторических памятников

В Шуше продолжается интенсивная работа по очистке дорог, парков, аллей и исторических памятников.

Об этом командированному в город сотруднику Report сказал директор Службы жилищно-коммунального ремонта Управления государственного заповедника города Шуша Ниджат Искандеров.

Отметив, что за время почти 30-летней оккупации исторические памятники в городе были разрушены и приведены в негодность, Н. Искандеров подчеркнул, что в то же время в Шуше ведется обрезка деревьев и кустов.

"В рамках сезонных работ мы осуществляем обрезку деревьев, высаживаем новые кусты и укладываем газон. В организации этих работ ключевую роль играют работники службы, которые прописаны в городе Шуша. В настоящее время у нас в штате около 30 уполномоченных, специалистов и техников, зарегистрированных в Шуше", - добавил Ниджат Искандеров.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət direktoru: "Şuşada tarixi abidələrin, xiyabanların, parkların təmizlənməsi işləri intensiv aparılır"

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