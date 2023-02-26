Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории

Ходжалинский геноцид, совершенной Арменией, является одним из самых страшных и трагических гуманитарных разрушений в истории человечества, произошедших в Азербайджане.

Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией против азербайджанцев, является одним из самых страшных и трагических антигуманных актов в современной истории человечества.

Об этом Report заявил исполнительный директор Глобального стратегического института устойчивого развития - GSISD Мохаммед Шакил Ахмед.

"Сегодня мы солидарны с азербайджанским народом, вместе мы выступаем против геноцида во всех его формах и проявлениях. Подтверждая нашу решимость предотвратить повторение подобных злодеяний, мы наблюдаем опасные тенденции роста ксенофобии, расизма и нетерпимости во многих частях мира. Корни геноцида, такие как идея насилия и ненависти, оскорбляют наши ценности и угрожают правам человека, социальной стабильности, устойчивости и миру",- сказал он, добавив, что где бы они ни происходили, это зло следует выявлять, останавливать и противостоять ему, чтобы защитить людей, планету. Это единственный пусть к миру и процветанию.

"Я призываю всех политических, религиозных лидеров и лидеров гражданского общества отказаться от выражения ненависти и дискриминации, работать над смягчением и устранением коренных причин, которые подрывают социальную сплоченность в обществе и создают условия для ненависти и нетерпимости",- сказал он.

Он также отметил, что трагедия Ходжалы - это очередное напоминание о том, что нужно прилагать усилия, чтобы вместе построить гармоничное будущее для всех людей во всем мире: "Вместе мы сможем сделать планету более инклюзивной, местом для достойной жизни".

