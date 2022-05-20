Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены

Многие памятники культурного наследия Карабаха были разрушены

Многие памятники культурного наследия Карабаха были разрушены.

Об этом Report заявила директор фонда "Мудрость" Зинат Шаукатали.

По ее словам, проходящая в Шуше международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” является уникальной и важной с точки зрения сохранения и восстановления культурного наследия в этом регионе.

"Памятники культуры на этих территориях были разрушены. Это места культурного наследия, которые являются историческими, и его нужно и очень важно сохранить", -заявила З. Шаукатали.

Директор фонда также особо отметила опасность минного загрязнения освобожденных территорий: "Мины несут с собой смерть, Так почему они вообще разрешены?! Должен быть закон со стороны ООН, который предполагает наказание за использование мин. Нельзя просто устанавливать мины, где хочешь, это нецивилизованно".