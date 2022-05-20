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Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены

Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены Многие памятники культурного наследия Карабаха были разрушены
Карабах
20 мая 2022 г. 12:35
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены

Многие памятники культурного наследия Карабаха были разрушены.

Об этом Report заявила директор фонда "Мудрость" Зинат Шаукатали.

По ее словам, проходящая в Шуше международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” является уникальной и важной с точки зрения сохранения и восстановления культурного наследия в этом регионе.

"Памятники культуры на этих территориях были разрушены. Это места культурного наследия, которые являются историческими, и его нужно и очень важно сохранить", -заявила З. Шаукатали.

Директор фонда также особо отметила опасность минного загрязнения освобожденных территорий: "Мины несут с собой смерть, Так почему они вообще разрешены?! Должен быть закон со стороны ООН, который предполагает наказание за использование мин. Нельзя просто устанавливать мины, где хочешь, это нецивилизованно".

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Версия на азербайджанском языке Fond direktoru: “Qarabağın mədəni irs abidələrinin çoxu dağıdılıb"
Версия на английском языке Foundation director: Many monuments of Karabakh cultural heritage destroyed

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