Директор фонда: Азербайджан - исторически страна, где проживают представители разных религий

Мехман Исмаилов: "И сегодня мы развиваем наше наследие"

"Сегодняшняя церемония по случаю наступающего праздника Пасхи была организована коренной Албано-удинской общиной Азербайджана в нашем историческом памятнике, расположенном в селе Туг. И в будущем мы планируем проводить мероприятия, которые призваны пропагандировать наше наследие, совместно с мусульманскими и немусульманскими общинами".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмаилов во время визита в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района.

По его словам, фонд оказал поддержку Албано-удинской общине в осуществлении этих мероприятий: "Сегодняшнее мероприятие проводится именно при поддержке фонда. Азербайджан исторически был страной, где проживают представители различных религий и культур. И сегодня мы развиваем наше наследие. Сегодняшнее мероприятие - пример этому. Как мы знаем, Албано-удинская община и во времена царской России, и во времена советской империи была оторвана от своих корней".