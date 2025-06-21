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Дипломаты побывали в Дворцовом комплексе "Имарет" в Агдаме - ВИДЕО

Дипломаты побывали в Дворцовом комплексе "Имарет" в Агдаме - ВИДЕО Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране в рамках поездки в Агдам побывала в Дворцовом комплексе "Имарет".
Карабах
21 июня 2025 г. 15:16
Дипломаты побывали в Дворцовом комплексе Имарет в Агдаме - ВИДЕО

Группа аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов и военных атташе побывала в Дворцовом комплексе "Имарет".

Как передает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с элементами культуры Карабаха, в частности с древним городом Агдам.

Гости также смогли оценить масштаб проведенных в городе восстановительных работ.

Дворцовый комплекс "Имарет" в Агдаме был открыт после реставрации 19 сентября 2024 года. В 2023 году в комплексе были начаты реставрационные работы и археологические исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для презентации карабахских скакунов и центра для посетителей.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоDiplomats visit "Imarat" Palace Complex in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatlar Ağdamda "İmarət" Saray Kompleksində olublar - VİDEO

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