Дипломаты побывали в Дворцовом комплексе "Имарет" в Агдаме - ВИДЕО

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране в рамках поездки в Агдам побывала в Дворцовом комплексе "Имарет".

Группа аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов и военных атташе побывала в Дворцовом комплексе "Имарет".

Как передает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с элементами культуры Карабаха, в частности с древним городом Агдам.

Гости также смогли оценить масштаб проведенных в городе восстановительных работ.

Дворцовый комплекс "Имарет" в Агдаме был открыт после реставрации 19 сентября 2024 года. В 2023 году в комплексе были начаты реставрационные работы и археологические исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для презентации карабахских скакунов и центра для посетителей.

ФОТО: Вугар Ханларов