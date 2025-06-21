Дипломаты побывали в Дворцовом комплексе "Имарет" в Агдаме - ВИДЕО

Группа аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов и военных атташе побывала в Дворцовом комплексе "Имарет".
Как передает корреспондент Report, дипломаты ознакомились с элементами культуры Карабаха, в частности с древним городом Агдам.
Гости также смогли оценить масштаб проведенных в городе восстановительных работ.
Дворцовый комплекс "Имарет" в Агдаме был открыт после реставрации 19 сентября 2024 года. В 2023 году в комплексе были начаты реставрационные работы и археологические исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для презентации карабахских скакунов и центра для посетителей.
ФОТО: Вугар Ханларов