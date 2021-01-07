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Дильгам Аскеров рассказал о пытках в Армении

Дильгам Аскеров рассказал о пытках в Армении "Отголоски залпов нашей артиллерии слышались всё отчетливее. У армян была паника. В 11 часов ночи нас вывезли из Шуши в Горус"
Карабах
7 января 2021 г. 14:59
Дильгам Аскеров рассказал о пытках в Армении

"Отголоски залпов нашей артиллерии слышались всё отчетливее. У армян была паника. В 11 часов ночи нас вывезли из Шуши в Горус".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной Государственной комиссией по делам военнопленных и без вести пропавших граждан, заявил Дильгам Аскеров, который находился в заложниках у армянской стороны.

Д.Аскеров добавил, что после этого он был доставлен в Ереван: "В тюрьме там никого не было. Там меня повалили на пол и начали избивать. Они украли мои вещи, даже зубную пасту и щетку. Начальник тюрьмы побеседовал с нами в течение 5 минут затем ушел. Они приварили дверь камеры, в которой я находился. Целый день стучали в дверь молотком. Потом меня опять отвезли в Горус, а оттуда в Ханкенди. Затем нас снова вернули в Ереван и доставили в аэропорт".

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Версия на азербайджанском языке Dilqəm Əsgərov Ermənistanda ona verilən işgəncələrdən danışıb

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