О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дильгам Аскеров: Армяне пытали меня электрическим током, сломали два пальца

Дильгам Аскеров: Армяне пытали меня электрическим током, сломали два пальца Тюрьма в Шуше была бетонной изнутри
Карабах
7 января 2021 г. 14:58
Дильгам Аскеров: Армяне пытали меня электрическим током, сломали два пальца

"Прежде всего, я выражаю признательность главе нашего государства Ильхаму Алиеву, благодаря ему заложники, в числе которых был и я, освобождены. Но надежда не покидала меня даже тогда, когда я был заложником. Я всегда говорил, что наступит день, и азербайджанский солдат дойдет сюда, так и случилось. Поздравляю свой народ с победой".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений сказал освобожденный заложник Дильгам Аскеров.

"Я не переходил на территорию Армении. Я поехал на земли своих предков. Они незаконно арестовали меня в моем родном селе и отвезли в Ханкенди. Там мне сломали два пальца, у меня есть проблемы с костями черепа. В течение недели, что я был в Ханкенди, меня не кормили. Когда меня задержали я весил 105 кг, а теперь – 55 кг. Они били меня прикладом автомата по рукам и груди. По время следствия меня избили, и в этом участвовало 15 человек. Если я не мог встать, меня поднимали насильно. Международный комитет красного креста в течение года не оказывал мне никакой поддержки. МККК знал о моих сломанных пальцах и проблемах с черепом", - сказал он.

Д.Аскеров вспоминает, что тюрьма в Шуше была бетонной изнутри: "Ситуация там была плачевная. Под давлением нашего государства МККК покупал и привозил нам еду и другие вещи. В тюрьме меня тоже пытали, по моему телу пускали электрический ток. Все эти издевательства были нацелены на то, чтобы заставить меня говорить против азербайджанского правительства, но я не позволил этого".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dilqəm Əsgərov: "İki barmağımı qırdılar, başımda problem var"

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi