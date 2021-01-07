Дильгам Аскеров: Армяне пытали меня электрическим током, сломали два пальца

Тюрьма в Шуше была бетонной изнутри

"Прежде всего, я выражаю признательность главе нашего государства Ильхаму Алиеву, благодаря ему заложники, в числе которых был и я, освобождены. Но надежда не покидала меня даже тогда, когда я был заложником. Я всегда говорил, что наступит день, и азербайджанский солдат дойдет сюда, так и случилось. Поздравляю свой народ с победой".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений сказал освобожденный заложник Дильгам Аскеров.

"Я не переходил на территорию Армении. Я поехал на земли своих предков. Они незаконно арестовали меня в моем родном селе и отвезли в Ханкенди. Там мне сломали два пальца, у меня есть проблемы с костями черепа. В течение недели, что я был в Ханкенди, меня не кормили. Когда меня задержали я весил 105 кг, а теперь – 55 кг. Они били меня прикладом автомата по рукам и груди. По время следствия меня избили, и в этом участвовало 15 человек. Если я не мог встать, меня поднимали насильно. Международный комитет красного креста в течение года не оказывал мне никакой поддержки. МККК знал о моих сломанных пальцах и проблемах с черепом", - сказал он.

Д.Аскеров вспоминает, что тюрьма в Шуше была бетонной изнутри: "Ситуация там была плачевная. Под давлением нашего государства МККК покупал и привозил нам еду и другие вещи. В тюрьме меня тоже пытали, по моему телу пускали электрический ток. Все эти издевательства были нацелены на то, чтобы заставить меня говорить против азербайджанского правительства, но я не позволил этого".