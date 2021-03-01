"Diariolibre": При несоблюдении положений трехстороннего соглашения Армения окажется в еще более тяжком положении

У Армении нет иного выбора, кроме как считаться с новыми реалиями

"Политический кризис в Армении, возникший после поражения в Карабахской войне, является внутренним делом этой страны и не должен препятствовать исполнению Заявления, подписанного 10 ноября по итогам 44 дней боестолкновений".

По информации Report, так латиноамериканское онлайн-издание "Diariolibre" процитировало заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на состоявшейся 26 февраля пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

Издание отмечает, что в настоящее время в Армении требуют отставки премьер-министра.

Никол Пашинян, в свою очередь, расценивает эти события как попытку военного переворота.

По сообщению издания, разногласия в Армении усилились после прозвучавшего из уст Пашиняна заявления о неработоспособности "Искандеров" российского производства в ходе войны в Карабахе.

В свою очередь, как отмечает издание, российское руководство и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о том, что "Искандеры" в Карабахской войне не применялись.

"Мы не видели пуска ракет "Искандер", не видели", - заявил Алиев.

"Diariolibre", ссылаясь на слова президента Ильхама Алиева, пишет, что Армения окажется в еще более тяжелой ситуации, если не выполнит положения трехстороннего Заявления.

В статье также приводятся слова президента Ильхама Алиева о том, что у Армении нет иного выбора, кроме как считаться с новыми реалиями, заключающимися в победе Азербайджана в Карабахской войне и восстановлении им своей территориальной целостности в рамках международно-признанных границ.

Президент Азербайджана сообщил, что все военнопленные были возвращены Армении. По словам главы азербайджанского государства, после завершения боевых действий были найдены более тысячи погибших армянских военнослужащих.

Президент И.Алиев отметил, что трехстороннее Заявление от 10 ноября расценивается как акт капитуляции Армении и этот документ в будущем будет де-факто играть роль мирного договора.

В заключение издание приводит слова президента Азербайджана о том, что речь не идет о статусе Нагорного Карабаха и что обсуждение этого вопроса служит отнюдь не миру, а противостоянию.