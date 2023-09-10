Деятельность МККК направлена на поддержку сепаратизма - МНЕНИЕ

Деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) направлена на поддержку сепаратизма.

Деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) направлена на поддержку сепаратизма.

Об этом Report заявил политолог Самир Гумбатов.

По его словам, эта риторика никому не идет на пользу.

"Видимо, МККК выполняет заказ определенных кругов. На самом деле такой подход не является чем-то новым в отношении нас. Еще в 90-е годы без нашего разрешения эта организация открыла офис в Ханкенди, что означает прямую поддержку сепаратизма. При желании МККК мог бы продолжить свою деятельность из Баку", - подчеркнул С.Гумбатов.

Политолог подчеркнул, что скользкая политика организации продолжается до сих пор.

"Один из важнейших моментов заключается в том, что эта организация не интересуется судьбой пропавших без вести, взятых в заложники азербайджанцев. За последние три месяца мы наблюдали, как МККК перевозил нелегальные грузы в Ханкенди. Возможно, армянское лобби также приложило к этому руку. Во всех случаях МККК демонстрирует нечестный подход", - добавил он.

Напомним, что проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, задерживается. Фура в настоящее время находится в Барде. Армения и МККК пытаются воспрепятствовать транспортировке продовольствия, что ставит под серьезное сомнение искренность организации.