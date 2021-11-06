Дэвид Меркель: Международное сообщество должно содействовать восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Международное сообщество потерпело неудачу в вопросе содействия мира между Азербайджаном и Арменией, не справившись с этим за почти 30 лет.

Международное сообщество потерпело неудачу в вопросе содействия мира между Азербайджаном и Арменией, не справившись с этим за почти 30 лет.

Об этом Report заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

Теперь, по его мнению, международное сообщество должно постараться содействовать развитию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

"Также необходимо работать над политическими аспектами, чтобы страны наконец пришли к мирному договору. В этом вопросе США играют важную роль, однако соседние - Турция и Россия - также могут этому посодействовать", - заявил Д. Меркель.