О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дэвид Меркель: Международное сообщество должно содействовать восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Дэвид Меркель: Международное сообщество должно содействовать восстановлению освобожденных земель Азербайджана Международное сообщество потерпело неудачу в вопросе содействия мира между Азербайджаном и Арменией, не справившись с этим за почти 30 лет.
Карабах
6 ноября 2021 г. 12:06
Дэвид Меркель: Международное сообщество должно содействовать восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Международное сообщество потерпело неудачу в вопросе содействия мира между Азербайджаном и Арменией, не справившись с этим за почти 30 лет.

Об этом Report заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

Теперь, по его мнению, международное сообщество должно постараться содействовать развитию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

"Также необходимо работать над политическими аспектами, чтобы страны наконец пришли к мирному договору. В этом вопросе США играют важную роль, однако соседние - Турция и Россия - также могут этому посодействовать", - заявил Д. Меркель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке David Merkel: International community should help restore infrastructure on liberated Azerbaijani lands
Версия на азербайджанском языке Devid Merkel: “Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarının bərpasına kömək etməlidir”

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi