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Дэвид Денман: К сожалению, очистка территорий Азербайджана от мин часто приводит к жертвам

Дэвид Денман: К сожалению, очистка территорий Азербайджана от мин часто приводит к жертвам Площадь загрязненных минами территорий Азербайджана велика и их очистка требует большой работы.
Карабах
5 мая 2023 г. 12:32
Дэвид Денман: К сожалению, очистка территорий Азербайджана от мин часто приводит к жертвам

Площадь загрязненных минами территорий Азербайджана велика и их очистка требует большой работы.

Как сообщает Report, об этом технический директор сотрудничающей с ANAMA британской компании RPS Energy Ltd. Дэвид Денман сказал журналистам в ходе брифинга.

По его словам, работа очень сложная и часто приводит к жертвам.

"К сожалению, недавно трое сотрудников RB Group [компании-субподрядчика RPS Energy Ltd.-ред.] погибли при подрыве на мине", - сказал Денман, отметив, что они выполняли очень сложную работу в непростых условиях.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании-субподрядчика RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1996 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Devid Denman: “Təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi tez-tez insan tələfatına səbəb olur”
Версия на английском языке David Denman says clearing Azerbaijani territories of mines often leads to casualties

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