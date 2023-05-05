Дэвид Денман: К сожалению, очистка территорий Азербайджана от мин часто приводит к жертвам

Площадь загрязненных минами территорий Азербайджана велика и их очистка требует большой работы.

Площадь загрязненных минами территорий Азербайджана велика и их очистка требует большой работы.

Как сообщает Report, об этом технический директор сотрудничающей с ANAMA британской компании RPS Energy Ltd. Дэвид Денман сказал журналистам в ходе брифинга.

По его словам, работа очень сложная и часто приводит к жертвам.

"К сожалению, недавно трое сотрудников RB Group [компании-субподрядчика RPS Energy Ltd.-ред.] погибли при подрыве на мине", - сказал Денман, отметив, что они выполняли очень сложную работу в непростых условиях.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании-субподрядчика RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1996 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.