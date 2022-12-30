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Десять автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали в направлении Ханкенди по Лачынской дороге

Десять автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали в направлении Ханкенди по Лачынской дороге В очередной раз созданы условия для передвижения каравана автомобилей российских миротворцев по проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
30 декабря 2022 г. 16:34
Десять автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали в направлении Ханкенди по Лачынской дороге

В очередной раз созданы условия для передвижения каравана автомобилей российских миротворцев по проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на указанной дороге, автомобили беспрепятственно проехали по направлению из Лачына в Ханкенди.

В караван вошли семь автомобилей снабжения и три легковых автомобиля российских миротворцев.

Это вновь доказывает, что несмотря на проведение акции на дороге, она открыта для гуманитарных целей.

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын 19-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоAnother 3 vehicles of Russian peacekeepers pass through Khankandi-Lachin road freely - UPDATED
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