Депутат: Военные преступления Армении - логическое следствие проводимой противником асимметричной войны

"Совершенные армянами военные преступления являются логическим следствием асимметричной войны, которую вражеская сторона ведет против Азербайджана. Асимметричная война может вестись на разных уровнях - военно-стратегическом, оперативном, политическом, а т

"Совершенные армянами военные преступления являются логическим следствием асимметричной войны, которую вражеская сторона ведет против Азербайджана. Асимметричная война может вестись на разных уровнях - военно-стратегическом, оперативном, политическом, а также в различных формах (например, с использованием террористических методов), но в каждом случае она предполагает явное нарушение норм и принципов международного права, складывающихся на протяжении многих лет и регулирующих вооруженные конфликты, и, как следствие, совершение военных преступлений".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров на конференции на тему "Военные преступления Армении против азербайджанского народа за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

Н.Сафаров отметил, что типичными проявлениями асимметричной войны являются нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, применение запрещенных средств - кластерных (кассетных), фосфорных боеприпасов, жестокое, бесчеловечное обращение с заложниками и военнопленными, пытки и убийства в отношении них, нанесение крупномасштабного ущерба окружающей среде, вовлечение в боевые действия наемников и детей и т.д.